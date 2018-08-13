В Иркутском районе формируют новый состав Общественной палаты

Иркутский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутского района Леонид Фролов объявил о начале формирования нового состава Общественной палаты района на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Членом Общественной палаты может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, проживающий на территории района, имеющий заслуги в развитии района, занимающий активную гражданскую позицию. Кандидатуры в Общественную палату могут выдвигать общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на территории Иркутского района. Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского района: решение общественного объединения, иной некоммерческой организации, органа территориального общественного самоуправления, осуществляющего деятельность на территории Иркутского района, о выдвижении в члены Общественной палаты;

уведомление о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры в состав Общественной палаты Иркутского района. КООРДИНАТЫ: Документы принимаются до 9 сентября 2018 года включительно по адресу: Иркутск, улица Рабочего Штаба, 17, кабинет 19. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутский район

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