|Политика
|13.08.2018
|
|
В Иркутском районе формируют новый состав Общественной палаты
|
Иркутский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутского района Леонид Фролов объявил о начале формирования нового состава Общественной палаты района на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Членом Общественной палаты может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, проживающий на территории района, имеющий заслуги в развитии района, занимающий активную гражданскую позицию.
Кандидатуры в Общественную палату могут выдвигать общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на территории Иркутского района.
Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского района:
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram