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12.05.2018

В иркутской «Единой России» приняли решение о дебатах на праймериз

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оргкомитет внутрипартийного голосования партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в Заксобрание региона принял решение об организации дебатов. Всего на участие в праймериз зарегистрировано 133 участника, сообщает пресс-служба ИРО партии.

Участниками праймериз зарегистрированы:

  • директор ООО «Управляющая компания «Торговый центр «Знаменский» Сергей Скворцов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутская № 1 региональная группа областного избирательного округа),
  • замглавного врача по организационно-методической работе общебольничного медицинского персонала городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Дмитрий Шевцов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутской № 1 региональная группа областного избирательного округа),
  • юрисконсульт Нотариальной конторы нотариуса Иркутского нотариального округа Наталия Милова (одномандатный избирательный округ № 1),
  • главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутской № 1 региональная группа областного избирательного округа),
  • временно не работающий Дмитрий Жихарев (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),
  • директор Детской юношеская спортивной школы № 1 Геннадий Чернявский (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),
  • первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Людмила Панькова (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),
  • генеральный директор ООО «Новый дом» Надежда Угловская (Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • директор Центра развития творчества «Народные ремесла» Ольга Ермолаева (Тайшетская региональная группа областного избирательного округа),
  • директор ООО «Смайл Дент» Василий Купреев (Тайшетская региональная группа областного избирательного округа),
  • генерального директора ООО «Регион» Антон Егерев (одномандатный избирательный округ № 2 и Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • директор завода  АО «АНХК» Константин Зеленский (Ангарская № 1 региональная группа областного избирательного округа),
  • заместитель мэра городского округа по социальным вопросам Саянска Александр Ермаков (Саянская региональная группа областного избирательного округа),
  • председатель думы Заларинского района Андрей Кобешев (Саянская региональная группа областного избирательного округа),
  • главный инженер, и.о.начальника АРВПиС ФБУ «Ангарском районе водных путей и судоходства»-филиале «Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» Дмитрий Ревазов (одномандатный избирательный округ № 4),
  • ведущий специалист по связям с общественностью «Городской организации развития общественной деятельности» Иркутска Константин Сологуб (одномандатный избирательный округ № 3),
  • генеральный директор ООО «Издательский Дом «21 век» Светлана Перетолчина (Братская № 1 региональная группа областного избирательного округа),
  • директор Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 им. И.В.Балдынова Геннадий Осодоев (одномандатный избирательный округ № 22 и Усть-Ордынская № 22 региональная группа областного избирательного округа).

Напомним, предварительное голосование –  конкурентная, открытая и легитимная процедура отбора кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами на выборные должности. В ходе ее проведения проголосовать может любой гражданин страны, обладающий избирательным правом. Старт нового цикла был объявлен 26 марта 2018 года. Само голосование пройдет 3 июня 2018 года. Официальный сайт предварительного голосования – https://pg.er.ru/.

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