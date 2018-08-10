В иркутской «Единой России» приняли решение о дебатах на праймериз

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оргкомитет внутрипартийного голосования партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в Заксобрание региона принял решение об организации дебатов. Всего на участие в праймериз зарегистрировано 133 участника, сообщает пресс-служба ИРО партии. Участниками праймериз зарегистрированы: директор ООО «Управляющая компания «Торговый центр «Знаменский» Сергей Скворцов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутская № 1 региональная группа областного избирательного округа),

замглавного врача по организационно-методической работе общебольничного медицинского персонала городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Дмитрий Шевцов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутской № 1 региональная группа областного избирательного округа),

юрисконсульт Нотариальной конторы нотариуса Иркутского нотариального округа Наталия Милова (одномандатный избирательный округ № 1),

главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов (одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутской № 1 региональная группа областного избирательного округа),

(одномандатный избирательный округ № 1 и Иркутской № 1 региональная группа областного избирательного округа), временно не работающий Дмитрий Жихарев (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),

директор Детской юношеская спортивной школы № 1 Геннадий Чернявский (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),

первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Людмила Панькова (Усолье-Сибирская региональная группа областного избирательного округа),

генеральный директор ООО «Новый дом» Надежда Угловская (Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

директор Центра развития творчества «Народные ремесла» Ольга Ермолаева (Тайшетская региональная группа областного избирательного округа),

директор ООО «Смайл Дент» Василий Купреев (Тайшетская региональная группа областного избирательного округа),

генерального директора ООО «Регион» Антон Егерев (одномандатный избирательный округ № 2 и Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

директор завода АО «АНХК» Константин Зеленский (Ангарская № 1 региональная группа областного избирательного округа),

заместитель мэра городского округа по социальным вопросам Саянска Александр Ермаков (Саянская региональная группа областного избирательного округа),

председатель думы Заларинского района Андрей Кобешев (Саянская региональная группа областного избирательного округа),

главный инженер, и.о.начальника АРВПиС ФБУ «Ангарском районе водных путей и судоходства»-филиале «Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» Дмитрий Ревазов (одномандатный избирательный округ № 4),

ведущий специалист по связям с общественностью «Городской организации развития общественной деятельности» Иркутска Константин Сологуб (одномандатный избирательный округ № 3),

генеральный директор ООО «Издательский Дом «21 век» Светлана Перетолчина (Братская № 1 региональная группа областного избирательного округа),

директор Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 им. И.В.Балдынова Геннадий Осодоев (одномандатный избирательный округ № 22 и Усть-Ордынская № 22 региональная группа областного избирательного округа). Напомним, предварительное голосование – конкурентная, открытая и легитимная процедура отбора кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами на выборные должности. В ходе ее проведения проголосовать может любой гражданин страны, обладающий избирательным правом. Старт нового цикла был объявлен 26 марта 2018 года. Само голосование пройдет 3 июня 2018 года. Официальный сайт предварительного голосования – https://pg.er.ru/ . ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир новожилов

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