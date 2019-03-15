В Иркутской области 17 марта проходят выборы главы Куйтуна

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Глав Куйтунского и Усть-Кадинского муниципальных образований выбирают 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

В бюллетень по досрочным выборам главы Куйтунского МО включены фамилии пяти кандидатов, главы Усть-Кадинского МО – четырех. За кресло главы Куйтуна борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Организацией голосования на этих муниципальных выборах занимается 21 участковая комиссия (УИК).

Напомним, досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.