В Иркутской области 22 марта проведут день юридической помощи для обманутых дольщиков

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» совместно с Ассоциацией юристов России 22 марта проведет Единый день юридической помощи для участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены. Консультации пройдут в 16-ти регионах страны. В Иркутской области на один день откроются восемь консультационных пунктов, сообщает пресс-служба партии. Единый день юридической помощи пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской, и Ярославской областях. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский на селекторном совещании с региональными отделениями партии. Руководитель рабочей группы ПГС партии по защите прав дольщиков проведёт приём 22 марта в Ульяновской области. Александр Якубовский подчеркнул, что перед рабочей группой стоит задача заниматься, в том числе, мониторингом данной проблематики. – Нужно смотреть как за застройщиками, так и за органами региональной власти, которые должны контролировать процесс строительства и взаимодействовать с гражданами, которые заключили договоры участия в долевом строительстве. Поэтому партия должна максимально оперативно реагировать на те вызовы, которые в этой части происходят, и не оставлять людей одних, – заявил он. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что Ассоциация имеет около 800 постоянно действующих пунктов оказания бесплатной юридической помощи по всей стране. – 22 марта будет развернуто еще более тысячи дополнительных пунктов работы с нашими гражданами. Мы ожидаем, что количество пунктов по всей стране составит 1900, где будут работать наши коллеги, – отметил Владимир Груздев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать систему для того, чтобы оградить людей от неблагоприятного развития событий в долевом строительстве. – Иногда, действительно, даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию. Но граждане не должны страдать. Да, эти риски теперь в значительной степени предложено переложить на банки, и, конечно, банки не возрадовались этому. Но нужно настроить их таким образом, чтобы они были заинтересованы в этой работе. Практика должна быть наработана, время должно пройти. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы с самого начала, с первых шагов запущенные механизмы были эффективными и работающими, – подчеркнул глава государства. Как рассказал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области Николай Труфанов, 22 марта для обманутых дольщиков в Иркутской области будут работать восемь пунктов бесплатной юридической помощи. – На площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева 22 марта наши специалисты совместно с Ассоциацией юристов России проведут день бесплатной юридической помощи участникам долевого строительства многоквартирных домов, права которых нарушены, – сообщил Николай Труфанов. – Кроме того, с 10:00 до 17:00 в этот день в Иркутской области также будут открыты семь консультационных пунктов, основная задача которых – оказание юридической помощи обманутым дольщикам. Так, в Иркутске откроются три пункта юридической помощи на Российской, 20, Некрасова, 4 и Сухэ-Батора, 16. В Усть-Илимске консультации для дольщиков проведут по адресу ул. Дружбы Народов, 46, в Нижнеудинске – ул. Комсомольская, 9, в Усть-Куте – ул. Речников, 5. В Усть-Ордынском прием граждан проведут по адресу ул. Ватутина, 63, а в Черемхове на Ленина, 18. Напомним, на 18 съезде «Единой России» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между «Единой Россией» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», в рамках которого было принято решение 22 марта посвятить проведению дня юридической помощи защите прав дольщиков. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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