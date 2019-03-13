|Политика
|12.03.2019
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В Иркутской области голосуют за кандидатов в депутаты Молодёжного парламента
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Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Голосование за кандидатов в депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области открылось 12 марта. Оно завершится 13 марта, сообщает пресс-служба регпарламента.
Принять участие в голосовании смогут те, кто заранее зарегистрировался в качестве избирателя на сайте Молодёжного парламента. Подведут итоги голосования и обнародуют результаты конкурса 18 марта.
В день начала голосования
Оргкомитет отмечает, что в ходе рассылки смс-сообщений с паролем для авторизации возникла техническая неполадка с одним из операторов сотовой связи, однако в ближайшее время абоненты данного оператора получат подтверждающее сообщение. Доставка сообщения осуществляется в течение 24 часов, поэтому если номер телефона, с которого производилась регистрация, был недоступен в течение суток с момента регистрации, сообщение не доставляется. Абонентам сотовой связи, которые отказались от получения рассылок, подтверждающее сообщение с паролем не будет доставлено.
Напомним, на конкурсной основе в Молодёжный парламента избирается 19 человек, к конкурсу допущены 75 молодых людей. Кандидаты представили в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердили активную общественную работу. Каждый из них записал видеоролик для социальных сетей с рассказом о том, с какой целью участвует в выборах, а также подготовил творческое эссе. Анкеты кандидатов размещены на сайте Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области. Еще 19 человек избирается из числа представителей муниципальных молодежных парламентов.
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