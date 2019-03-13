В Иркутской области голосуют за кандидатов в депутаты Молодёжного парламента

Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Голосование за кандидатов в депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области открылось 12 марта. Оно завершится 13 марта, сообщает пресс-служба регпарламента.

Принять участие в голосовании смогут те, кто заранее зарегистрировался в качестве избирателя на сайте Молодёжного парламента. Подведут итоги голосования и обнародуют результаты конкурса 18 марта.

В день начала голосования на сайте Молодёжного парламента появилась специальная ссылка, перейдя по которой можно отдать свой голос за одного из 75 кандидатов. Для авторизации на сайте необходимо использовать пароль, полученный при регистрации на сайте. Каждый авторизованный избиратель может проголосовать только один раз.

Оргкомитет отмечает, что в ходе рассылки смс-сообщений с паролем для авторизации возникла техническая неполадка с одним из операторов сотовой связи, однако в ближайшее время абоненты данного оператора получат подтверждающее сообщение. Доставка сообщения осуществляется в течение 24 часов, поэтому если номер телефона, с которого производилась регистрация, был недоступен в течение суток с момента регистрации, сообщение не доставляется. Абонентам сотовой связи, которые отказались от получения рассылок, подтверждающее сообщение с паролем не будет доставлено.

Напомним, на конкурсной основе в Молодёжный парламента избирается 19 человек, к конкурсу допущены 75 молодых людей. Кандидаты представили в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердили активную общественную работу. Каждый из них записал видеоролик для социальных сетей с рассказом о том, с какой целью участвует в выборах, а также подготовил творческое эссе. Анкеты кандидатов размещены на сайте Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области. Еще 19 человек избирается из числа представителей муниципальных молодежных парламентов.