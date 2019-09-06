В Иркутской области к 10.00 проголосовали 3,38% избирателей

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в Иркутской области к 10.00 составила 3,38%. Это 42,5 тысячи человек. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.

Феноменальное число избирателей посетили избирательные участки в Катангском районе, где идёт голосование за мэра, – 35,5%. В Баяндаевском районе, где также проходят мэрские выборы, явка составила 15,3%, в Осинском – 11,7%, в Аларском – 11,5%, в Нукутском – 8,5%, Боханском – 8,2%. За 7% перевалила явка в Эхирит-Булагатском, Киренском и Казачинско-Ленском районах.

В Братске, Саянске, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Шелеховском районах избиратели не так активны, явка тут варьируется от 2,7 до 6,4%.

Иркутск, где проходят выборы в думу, также демонстрирует невысокую явку, – 2,3%. В Иркутском районе она ещё ниже – 1,7%. В Ангарске проголосовали 3,9% избирателей, в Бодайбо – 3,1%, Зиме – 2,3%, Свирске – 2,6%, Тулуне – 4,3%, Усть-Илимске – 1,9%.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.