В Иркутской области подсчитали избирателей

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уточнили численность избирателей. На 1 января 2020 года она составляет 1 млн 861 тысячу 205 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Больше всего избирателей зарегистрировано в Иркутске – 456 тысяч 210 человек, в Ангарском городском округе – 182 тысячи 920, в Братске – 170 тысяч 729.

Меньше всего избирателей проживает в Катангском районе – 2 тысячи 952 и Мамско-Чуйском – 3 тысячи 757 человек.