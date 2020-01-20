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Политика
21.01.2020

В Иркутской области подсчитали избирателей

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уточнили численность избирателей. На 1 января 2020 года она составляет 1 млн 861 тысячу 205 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Больше всего избирателей зарегистрировано в Иркутске – 456 тысяч 210 человек, в Ангарском городском округе – 182 тысячи 920, в Братске – 170 тысяч 729.

Меньше всего избирателей проживает в Катангском районе – 2 тысячи 952 и Мамско-Чуйском – 3 тысячи 757 человек.

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Другие новости раздела «Политика»:
В Иркутской области подсчитали избирателей21.01.2020
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уточнили численность избирателей. На 1 января 2020 года она составляет 1 млн 861 тысячу 205 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев уволил Сергея Шеверду и Бориса Балыбердина в связи с утратой доверия21.01.2020
2020-01-21-02-35-56
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал документы об увольнении двух чиновников в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Юрий Чайка покинул пост Генпрокурора России21.01.2020
Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Юрий Чайка освобождён от должности руководителя Генеральной прокуратуры России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Приангарье до 1 марта намерены создать план по реализации в регионе послания президента20.01.2020
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - План мероприятий по реализации на территории Иркутской области послания президента Российской Федерации должен быть полностью сформирован до 1 марта 2020 года. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании 20 января, сообщает пресс-служба регправительства.
Депутат ЗС Иркутской области Ирина Синцова прокомментировала послание президента России20.01.2020
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Ирина Синцова рассказала, что смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ вместе с жителями Качугского района, так как в это время находилась в командировке.
Игорь Кобзев - о работе с муниципалитетами и прочих приоритетах врио губернатора Иркутской области20.01.2020
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен посетить Братск, Шелехов, Тайшет, Усть-Кут и Чунский район.
Минзакупок Иркутской области временно возглавила Оксана Недорубкова, первым замглавы аппарата правительства назначена Татьяна Юрасова20.01.2020
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 января озвучил новые кадровые решения в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Приангарья.
Виктор Кондрашов покинул пост руководителя Корпорации развития Иркутской области20.01.2020
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат регионального парламента Виктор Кондрашов ушел с поста генерального директора Корпорации развития Иркутской области, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного правительства.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов прокомментировал послание президента России20.01.2020
Иркутский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутского района, секретарь Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» Леонид Фролов прокомментировал послание, с которым президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По решению суда отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия»20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению Кировского районного суда Иркутска отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия». Заседание состоялось 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Врио губернатора Игорь Кобзев провел первую большую пресс-конференцию с журналистами и редакторами СМИ Иркутской области20.01.2020
2020-01-20-03-32-59
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Подробный отчет о первом месяце своей работы на посту врио губернатора Иркутской области представил Игорь Кобзев 17 января. Прежде всего он рассказал о себе и отчитался перед иркутскими и областными СМИ о том, что сделано для жителей территорий, переживших прошлым летом мощное наводнение.
В Иркутске по инициативе Александра Якубовского начнется сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»20.01.2020
2020-01-20-02-21-43
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по инициативе депутата Госдумы и руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского с 27 февраля  начнется сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В «Единой России» определили ключевые направления работы по реализации послания президента17.01.2020
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» были определены ключевые направления работы по реализации послания президента России Владимира Путина.
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал послание Владимира Путина17.01.2020
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В своем послании президент России обозначил четкие ориентиры федеральным и региональным властям в отношении поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием 15 января.
Мэр Черемхово Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ17.01.2020
Черемхово, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово, секретарь Черемховского городского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ. По его мнению, там прозвучали значимые для всей страны изменения, которые затрагивают повседневную жизнь всех жителей, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Александр Якубовский: «Единая Россия» поможет довести реализацию положений послания президента до каждого россиянина17.01.2020
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» обеспечит реализацию положения послания президента России Владимира Путина на всех уровнях власти. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Перемены: между «косметическими» и фундаментальными. Иркутские эксперты комментируют послание президента и отставку правительства РФ17.01.2020
2020-01-17-04-20-00
Москва, Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенсационные события последних дней - послание президента Федеральному Собранию, отставку российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым и назначение нового председателя кабинета министров, а также готовящиеся изменения в государственном устройстве страны – уже окрестили «революцией сверху».
Михаил Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве17.01.2020
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.
Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поддерживает предложение президента назначить Михаила Мишустина премьер-министром16.01.2020
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.
Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания  президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Александр Душин: реализовать поручения президента нам удастся, в том числе, благодаря участию в партийных проектах16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировал глава Усть-Кута, член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Душин.
Дмитрий Бердников: задачи, озвученные президентом страны, являются приоритетными в нашей работе16.01.2020
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Комментируя послание президента РФ Владимира Путина, мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что развитие областного центра ведется в соответствии с векторами, заданными федеральным центром.
На выборах главы Хохорска Боханского района выдвинулись 10 кандидатов16.01.2020
Боханский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 10 кандидатов выдвинулись на выборах главы села Хохорск Боханского района.
Игорь Кобзев прокомментировал послание президента16.01.2020
2020-01-16-03-01-34
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию.
Наталья Дикусарова: нужно оперативно принять ряд законопроектов по обозначенным президентом направлениям16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского реготделения партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, выделила наиболее актуальные для региона пункты.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации послания президента фракции в Госдуме16.01.2020
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания президента, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Правительство России подало в отставку15.01.2020
2020-01-15-13-44-57
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают РИА-Новости.
Сергей Сокол прокомментировал послание президента Федеральному Собранию15.01.2020
2020-01-15-12-20-48
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ситуацию в здравоохранении нужно в корне менять. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Оглашение послания состоялось в Москве 15 января.
Первые лица Иркутской области поучаствуют в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию15.01.2020
2020-01-15-04-17-02
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол 15 января примут участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию.
Наталья Дикусарова провела прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России»15.01.2020
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 14 января прием граждан по личным вопросам провела депутат Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Владимир Путин 15 января выступит с посланием Федеральному Собранию15.01.2020
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Владимир Путин 15 января выступит с посланием Федеральному Собранию. Об этом сообщает сайт Кремля.
На должность главы Хохорска от «Единой России» выдвинут Василия Барлукова15.01.2020
2020-01-14-10-23-21
Боханский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единую Россию» на выборах главы Хохорского муниципального образования Боханского района представит индивидуальный предприниматель Василий Барлуков. Его кандидатуру поддержал местный политический совет ЕР, сообщает пресс-служба партии.
Депутаты Госдумы от Иркутской области отметились в рейтинге «полезности»14.01.2020
Москва, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные эксперты проанализировали работу депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и по результатам исследования составили интегральный рейтинг их «полезности». Об этом сообщается на сайте «Депутат Клуб».
Игорь Кобзев выступит с посланием о положении дел в Иркутской области 18 марта14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодное послание главы Иркутской области к Законодательному собранию региона в 2020 году должно прозвучать ориентировочно 18 марта.
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