В Иркутской области предложили повысить для молодёжи предельный возраст для участия в региональных программах

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мнение молодёжи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании.

В ходе встречи депутаты Молодёжного парламента представили несколько проектов, реализацией которых они сейчас занимаются, сообщает пресс-служба ЗС.

Так, председатель комиссии по развитию гражданского общества МП Яна Ступина сделала акцент на заинтересованности молодёжи в неформальном диалоге о религии.

– Мы намерены провести круглый стол, участниками которого станут, в том числе, молодые священнослужители, готовые на равных говорить с подростками и студентами, – сообщила депутат.

Ещё один парламентарий Роман Труфанов отметил, что одна из ключевых проблем для современной молодёжи при открытии своего дела или трудоустройстве – это недостаток управленческих компетенций.

– В этом году впервые совместно с Иркутским государственным университетом был запущен проект «Предпринимательство через всю жизнь», в рамках которого десятки молодых людей смогли получить необходимые им знания. В будущем мы намерены этот проект продолжать, – рассказал Роман Труфанов.

Парламентарий Степан Шляпин представил проект по строительству экологических троп в Приангарье, депутат Илья Чекотов рассказал о наработках МП в вопросе цифровизации и об идее создания портала по предоставлению государственных услуг на муниципальном уровне. Собравшиеся отметили, что во все данные проекты вовлечено большое количество заинтересованной молодежи из разных территорий региона.

Председатель Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иван Комельков обратился к Сергею Соколу с предложением рассмотреть возможность повышения предельного возраста для участия в региональных программах для молодёжи. По его мнению, граница в 30-35 лет сегодня может быть передвинута минимум до 37 лет.

Также депутаты Молодёжного парламента задали спикеру областного парламента целый ряд вопросов, касающихся решения экологических проблем БЦБК и «Усольехимпрома», помощи муниципальным образованиям области, поддержки молодых специалистов, развития малого и среднего предпринимательства.

– Отрадно, что в Иркутской области много молодых людей, которые проявляют искренний интерес к законотворческой работе. И это не просто политические амбиции. Молодежь действительно болеет за наш регион, готова активно работать и менять область к лучшему, – сказал Сергей Сокол. – По многим темам наша с вами деятельность пересекается. Меня и моих коллег также волнуют вопросы поддержки предпринимательства, экологии, патриотического воспитания, межнациональных отношений. Уверен, что вы можете предложить новые пути решения этих вопросов, и мы учтем это в своей работе.

Кроме того, спикер призвал молодых коллег активнее использовать право законодательной инициативы, которым Молодёжный парламент при ЗС Иркутской области наделен в числе первых в стране.