В Иркутской области примут рядо законопроектов о госстроительстве и местном самоуправлении

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении на заседании, которое прошло 18 марта под председательством Виктора Побойкина, рекомендовал принять несколько законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Так, в окончательном чтении комитет рекомендовал принять изменения в закон, которым предлагается наделить органы местного самоуправления правом составлять протоколы об административных правонарушениях по фактам незаконной розничной продажи алкоголя физическими лицами. В настоящее время составлять такие протоколы могут только сотрудники органов внутренних дел.

В первом чтении рекомендован к принятию законопроект, которым областное законодательство приводится в соответствие с федеральным. В частности, уточняются сроки применения взысканий к муниципальным служащим по коррупционным правонарушениям.

Также в первом чтении комитет одобрил изменения в закон «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», который также приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, одобрен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Иркутской области в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации».