В Иркутской области проходит 16 сессия Законодательного собрания

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 16 сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Сергея Сокола. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

В работе сессии принимают участие 42 депутата, представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, правительства Иркутской области, общественных организаций. Традиционно сессия началась с вручения Почетных грамот Законодательного собрания.

Всего в повестку сессии включено около 50 вопросов. В социальной сфере, в частности, планируется рассмотреть изменения в закон о ветеранах труда Иркутской области. В сфере природопользования парламентарии рассмотрят изменения в закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», касающиеся продления срока действия идентификационных карт.

Принять в первом чтении планируется законопроект о внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области», разработанный Заксобранием в рамках плана «Трансформация делового климата». Кроме того, депутаты рассмотрят ряд вопросов в бюджетной сфере и в сфере государственного строительства и местного самоуправления.

В рамках сессии состоится правительственный час «О реализации в Иркутской области национальных проектов, разработанных в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Особое внимание парламентарии уделят вопросам, связанным с переходом на новую систему обращения с ТКО, которые рассмотрят в ходе муниципального часа. С докладами выступят председатели дум Иркутского района и Саянска.

Также на сессии будут заслушаны отчет губернатора Иркутской области о результатах деятельности правительства Иркутской области за 2018 год и отчет о распоряжении областной государственной собственностью за 2018 год.