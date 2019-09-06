В Иркутской области проходят 68 выборных муниципальных кампаний

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Как сообщает избирательная комиссия Иркутской области, в списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов, в том числе думы Иркутска.

Голосование продлится с 8:00 до 20:00 по местному времени.