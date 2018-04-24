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25.04.2018

В Иркутской области проведут конкурс на лучшую муниципальную практику

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание президиума регионального совета иркутского отделения Всероссийского совета местного самоуправления состоялось в Иркутске 25 апреля.

Участников заседания приветствовал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Он поблагодарил присутствующих за участие в работе совета, а также третьего съезда депутатов представительных органов Иркутской области, который сегодня начал свою работу.

– От вашей активности, от вашего неравнодушного отношения к проблемам своих территорий во многом зависит благополучие жителей области, – сказал спикер, обращаясь к представителям местных думы. – Но только плотное плодотворное взаимодействие органов власти всех уровней позволит нам преодолеть все трудности и работать максимально эффективно на благо жителей региона.

Председатель регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления и глава комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Борис Алексеев ознакомил участников заседания с итогами форума организации, который состоялся 6 марта 2018 года. Также была проведена сверка членов регионального отеделения.

Кроме того, члены совета поддержали ходатайство о награждении почетной Грамотой Законодательного собрания Иркутской области депутата парламента региона Андрея Микуляка за большой вклад в развитие местного самоуправления. Был одобрен ряд ходатайств о награждении благодарностями ООО ВСМС.

Участники заседания утвердили создание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», а также проведение Дня местного самоуправления в образовательных учреждениях Иркутской области.

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