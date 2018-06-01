В Иркутской области с восьми утра 3 июня работают 350 счетных участков по праймериз «Единой России»

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 08. 00 работают 350 счетных участков для проведения праймериз «Единой России» по определению кандидатов от партии на выборы в Законодательное собрание региона.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, проголосовать на участках можно до 20.00.

На 10:00 явка избирателей составила 13 тысяч 314 избирателей, без учета электронного голосования. Самая высокая явка в 22-м избирательном округе – 2793 человека, в 13-м округе – 1400, в 21-м – 1048, в 15-м – 994.

Жители региона путем предварительного голосования определят имена кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области.

Напомним, партия «Единая Россия» является первой парламентской политической партией, которая предложила гражданам участвовать в предварительном голосовании, чтобы определить кандидатов на выборы в соответствии с принципами конкурентности, открытости и легитимности.