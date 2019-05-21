В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.

Документ представил глава облизбиркома Илья Дмитриев. До недавнего времени федеральным законодательством не был предусмотрен механизм голосования подозреваемых или обвиняемых, которые находятся под домашним арестом. При этом, например, те, кто находится в СИЗО, такую возможность имели, поскольку к ним выезжали избирательные комиссии. В 2018 году этот пробел на федеральном уровне убрали, соответствующие изменения предложено внести и в областное законодательство. Предполагается, что для голосования заключённых под домашний арест также будут посещать выездные избирательные комиссии.

Кроме того, проектом закона вносится изменение, предусматривающее увеличение предельного размера расходования средств на финансирование избирательной кампании на выборах в органы местного самоуправления в сельском поселении, если избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счёта. Сейчас сумма не превышает 5 тысяч рублей, лимит предлагается увеличить до 15 тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав.

Также законопроектом устанавливаются сроки составления списка избирателей, передачи в участковую избирательную комиссию первого экземпляра списка избирателей, ознакомления со списком избирателей в случае проведения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях.

Ещё одно изменение касается уточнения порядка назначения наблюдателей. Исключаются положения о назначении наблюдателей доверенным лицом зарегистрированного кандидата. Как пояснил Илья Дмитриев, возможность назначения наблюдателей доверенным лицом зарегистрированного кандидата может быть предусмотрена только федеральным законом.