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09.09.2018

В Иркутской области стартовал единый день голосования

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 сентября в 8.00 открылись избирательные участки на выборах в Законодательное собрание третьего созыва. Кроме того, в 28 районах проходят муниципальные кампании.

Напомни, по информации облизбиркома, на подготовку и проведение выборов привлечено 1965 избирательных комиссий, образовано 1894 избирательных участка, из которых 22 – в местах временного пребывания, в том числе 13 – в больницах. Также предусмотрено 955 мест для размещения УИК при ЧС.

Видеонаблюдение установлено на 310 избирательных участках, откуда в интернет будет вестись прямая трансляция хода голосования. На этих участках закреплены более 34% избирателей. КОИБы установлены на 135 участках, из которых 97 – в Иркутске, остальные в Ангарске. Протоколы с QR-кодами будут использовать более чем на 92% участках.

Всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырех до семи кандидатов.

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