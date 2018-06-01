В Иркутской области стартовал праймериз «Единой России»

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовало предварительное голосование для определения кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона этой осенью.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, 3 июня в 8.00 открыли свои двери 350 участков, на которых до 20.00 жители Приангарья смогут отдать свой голос за кандидата от партии, которому доверяют.

По итогам предварительного голосования определятся представители от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в Законодательное собрание Иркутской области.

По словам секретаря Иркутского регионального отделения партии, председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки, все участки открылись вовремя. В Иркутске работает 40 участков, в Ангарске – 22 участка, в Братске – 19, Усть-Илимске – восемь, в Шелехове – шесть. Всего по области 350. Чтобы узнать, к какому избирательному участку человек прикреплен, пройдите по ссылке на сайте реготделения и внести адрес прописки.

В Иркутской области в предварительном голосовании участвуют 166 человек. Это действующие депутаты, представители образования, здравоохранения, промышленности, общественники и молодежь.

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» принял участие в предварительном голосовании, проголосовав по месту прописки на участке в школе №15 города Иркутска.

– Сегодня мы выбираем тех, кто будет представлять «Единую Россию на осенних выборах в Законодательное собрание. Во многих округах, с высоким уровнем внутрипартийной конкуренции, кандидаты заранее озаботились мобилизацией своих сторонников – присылали приглашения, в том числе в социальных сетях. Сегодня жители скажут свое слово, и после подведения итогов предварительного голосования Партия выдвинет победителей на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Я сегодня тоже сделал свой выбор, – сказал Сергей Брилка.

Напомним, сегодня, 3 июня «Единая Россия» проводит единый день предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Иркутской области. К участию в предварительном голосовании допущено 166 человек. Голосование рейтинговое, свой голос можно отдать сразу нескольким участникам предварительного голосования.