В Иркутской области утвержден перечень проектов программы «Народные инициативы»

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден перечень проектов в рамках программы «Народные инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Как отметил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, традиционно средства областного бюджета будут направлены на строительство дорог, текущий и капитальный ремонт учреждений социального значения, приобретение дорожной и противопожарной техники, оборудования для домов культуры и другое. Депутаты областного парламента настояли на сохранении объема финансирования проекта на уровне 650 миллионов рублей.

Особое внимание в рамках реализации «Народных инициатив» будет уделяться вопросам благоустройства. Во многих муниципальных образованиях установят уличное освещение, детские и спортивные площадки, будут приведены в порядок дворы и парки. В Балаганске установят фонтан в сквере по улице Ленина, малые архитектурные формы купят для нескольких детских садов в Зиминском районе, а взрослые и дети села Владимир Заларинского района смогут играть в бильярд, который установят в местном культурном центре. В селах Большеокинское и Калтук, поселке Новодолоново Братского района установят новые таблички с указанием улиц и домов.

– Проект «Народные инициативы» уже много лет является реально действенным механизмом поддержки муниципальных образований, реализации предложений людей. Благодаря ему мы сможем увидеть пусть небольшие, но преобразования в поселках и городах нашей области, а значит и повышение качества жизни людей, – подчеркнул Сергей Сокол.

Также он напомнил, что по инициативе депутатов ЗС и предложениям органов местного самоуправления перечень «Народных инициатив» был расширен. В частности, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова выступила инициатором включения в данный перечень расходов на привязку проектов к местности и прохождение государственной экспертизы проектной документации. Изменения уже нашли отражение в проектах этого года. К примеру, на это будут направлены средства в рабочем поселке Октябрьский Чунского района, где собираются построить Дом культуры.

По словам Сергея Сокола, парламентарии продолжат вести мониторинг реализации проекта в территориях.