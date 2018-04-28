В Иркутской области в 2017 году насчитывалось больше 12,5 тысяч чиновников

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2017 в органах государственной власти Иркутской области замещали должности государственной гражданской службы 12 тысяч 573 человек, или 40,5% общей численности работников, занятых в этих органах. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

На должностях муниципальной службы были заняты 6 тысяч 891 человек, 59,8% общей численности занятых в органах местного самоуправления.

Штаты должностей государственной гражданской службы в органах государственной власти региона на конец 2017 года был укомплектованы в среднем на 93%, в том числе в территориальных органах федеральных органов государственной власти – на 92,4% и на 94,4% – в государственных органах области. Штаты должностей муниципальной службы укомплектованы на 94,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2017 году составила 50,4 тысяч рублей (на 2,3% выше, чем в 2016 году), муниципальных служащих – 47,8 тысяч рублей (на 4,2% выше, чем в 2016 году).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти области в 2017 году был на 3,9% выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Информация о численности, укомплектованности, среднемесячной начисленной заработной плате гражданских и муниципальных служащих государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями по субъектам Сибирского Федерального округа приведена ниже.