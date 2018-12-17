В Иркутской области вводят институт сельских старост

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На восьмой сессии Законодательного собрания Иркутской области в первом чтении принят проект закона, которым устанавливаются правовой статус, полномочия и функционал старост. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Институт сельских старост введен в федеральном законодательстве с апреля 2018 года, однако, исчерпывающий перечень их полномочий должен быть установлен Уставами муниципальных образований в соответствии с областным законодательством, в связи с чем и возникла необходимость принятия областного закона.

Старосты будут назначаться представительными органами муниципальных образований на основе предложений схода граждан. Депутат Павел Сумароков выразил опасения по поводу того, что полномочия глав МО и старост могут пересекаться, вызывая конфликты. Как рассказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин, староста занимается вопросами населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, поэтому функционал главы и старосты отличается. Он также добавил, что к законопроекту имеются замечания, поэтому работа над ним будет продолжена во втором чтении.

В окончательном чтении также принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», который касается законов о выборах и направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. В частности, исключается использование открепительных удостоверений на местных референдумах и муниципальных выборах. Также в связи со снижением проходного барьера для политических партий с 7% до 5% на выборах в Законодательное Собрание отменяется норма о распределении мандатов между партиями, набравшими 5-7%.