В Иркутской области завершились праймериз "Единой России"

Иркутская область, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области завершилось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальных выборах, которые пройдут 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба ИРО ЕР, в двадцати территориях Иркутской области, а также в областном центре, 26 мая голосование проходило по модели, при которой принять участие в выборах могли все избиратели, в еще двух территориях, где население небольшое, победителя определяли выборщики из числа членов партии.

Счетные участки по всей области закрылись в 20 часов. Предварительная явка по Иркутску составила ровно 3%, на счетные участки пришло почти 8,8 тысяч человек. В бюллетени было включено 68 кандидатов, 23 из них – участники кадрового партийного проекта «ПолитСтартап». Окончательные цифры по явке будут известны после полного подсчета голосов.

По Иркутской области предварительная явка составила 2,6%. Здесь также еще не закончился подсчет бюллетеней.

В 20 часов состоялось селекторное совещание с регионами Сибири и Дальнего Востока, в котором принял участие секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол. Он озвучил предварительные итоги голосования в Иркутске и Иркутской области. Особо был отмечен высокий уровень организации предварительного голосования в регионе.