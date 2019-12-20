|Политика
|21.12.2019
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В иркутской приемной «Единой России» прошел прием замруководителя бюро медико-социальной экспертизы
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Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 20 декабря провела заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Маргарита Федюкова. Она ответила на все вопросы пяти обратившихся жителей Иркутска, сообщает пресс-служба ЕР.
На прием пришел житель областного центра, который раньше уже не раз обращался в общественную приемную, в том числе в связи с утерей индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Иркутянину необходимо было обратиться в бюро медико-социальной экспертизы и написать заявление. Копия индивидуальной программы была выдана мужчине в этот же день.
Два жителя областного центра получили подробную консультацию о том, с чего начать и куда обратиться для оформления группы инвалидности. Женщина интересовалась возможностью усиления группы инвалидности мужу. Всем гражданам заместитель руководителя также подробно рассказала о порядке направления на МСЭ, обжалования решения бюро МСЭ и выдала памятки по интересующим их вопросам.
Задать вопросы врачам-экспертам учреждения можно по телефону «горячей линии» в Иркутске: 8 (3952) 488-631.
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