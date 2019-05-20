В Иркутскую область с визитом приехала делегация из Германии

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы экономического и экологического сотрудничества Иркутской области и Германии обсудил губернатор Приангарья Сергей Левченко с представителями немецкой делегации, которую возглавляет исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Иркутская область – один из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации, который обладает мощным экономическим, научным и культурным потенциалом. Приангарье активно развивает торговлю со ста странами мира. Объем внешнеторгового оборота по итогам прошлого года превысил 9 млрд долларов США.

– Приангарье является одним из богатейших регионов России по запасу природных ресурсов. Здесь сосредоточены крупнейшие запасы золота, леса, природного газа, угля и нефти. Правительство Иркутской области рассматривает Германию как одного из основных экономических партнеров среди государств Евросоюза, – рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Внешнеторговый оборот региона с Германией в прошлом году составил 130 млн долларов США и, несмотря на санкции, вырос на 67% по сравнению с 2017 годом. Основу экспортных поставок формирует продукция лесопромышленного комплекса и химической промышленности. Германия поставляет в Иркутскую область машины, оборудование и транспортные средства.

Во время встречи представители правительства Иркутской области и немецкой делегации обсудили совместные проекты по энергоэффективности, экологии, переработке и утилизации отходов, проведению совместных выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий.

Сергей Левченко подчеркнул, что правительство Иркутской области готово и дальше укреплять экономические контакты, создавать условия для роста объемов торговли, инвестиций, расширения гуманитарных связей. Есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества.

Нынешняя встреча и запланированные в рамках визита мероприятия помогут раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества. 21 мая немецкая делегация примет участие в выставке «Энергоэффективность. ЖКХ» на площадке комплекса «Сибэкспоцентр».