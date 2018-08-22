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23.08.2018

В избирком Приангарья поступило почти 400 образцов «агиток» к выборам в Заксобрание

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 22 августа, в установленном порядке в Избирательную комиссию Иркутской области поступило 398 уведомлений о печатных агитматериалах от партий, чьи областные списки кандидатов были зарегистрированы на выборах депутатов регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, «Единая Россия» представила 290 образцов агитационных материалов, КПРФ – 35, ЛДПР – 11, КПСС – 14, Справедливая Россия – 48. От «Гражданской Платформы» и «Родины» уведомлений об изготовлении агитматериалов не поступало.

Между тем, напомним, региональные эксперты накануне оценили уровень и качество агитационных материалов к выборам в ЗС – баннеров, листовок, слоганов.

СПРАВКА:

  • Согласно требованиям избирательного законодательства, партии, областные списки кандидатов которых были зарегистрированы на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области, обязаны представлять в облизбирком образцы печатных агитационных материалов до начала их распространения. Также должны быть представлены документы об оплате этих агитматериалов из избирательного фонда.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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