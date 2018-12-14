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16.12.2018

В Качугском районе депутата поселковой думы лишили полномочий через суд

Качугский район, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе депутата думы Вершино-Тутурского сельского поселения прокуратура через суд потребовала лишить полномочий.

Как сообщает пресс-служба Качугского районного суда, он рассмотрел иск прокурора района о признании незаконным бездействия думы Вершино-Тутурского сельского поселения. Выразилось это в неисполнении требований законодательства о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов в связи с неисполнением ей обязанности по представлению сведений о своих доходах. В результате чего невозможно проверить соблюдение этим депутатом норм антикоррупционного законодательства.

На суде обстоятельства, изложенные прокурором в административном иске, были подтверждены материалами дела, доказательств обратного суду представлено не было. Поэтому иск удовлетворен судом в полном объеме. Также удовлетворено требование прокурора о возложении на поселковую думу обязанности решить вопрос о полномочиях депутата не позднее, чем через пятнадцать дней с момента вступления решения суда в законную силу.

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