|Политика
|08.09.2019
|
|
В Катангском районе на выборах лидирует действующий мэр Сергей Чонский
|
Катангский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Катангского района Сергей Чонский, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах с 49% голосов. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС. Выборы».
На втором месте, предварительно, – депутат думы Катангского района, самовыдвиженец Александр Дятлов. За него проголосовали чуть больше 31% избирателей.
Ещё 14,25% проголосовали за Григория Ковалёва. Елена Квасова и Артём Шеметов не преодолели и трёхпроцентного порога.
Всего в Катангском районе число избирателей, включенных в список, составило 1 тысячу 323 человека. Досрочно проголосовали 20 человек, на избирательные участки пришли 653, ещё 29 бюллетеней выдали вне помещений для голосования. Недействительными признаны 16 бюллетеней.