В колониях посёлка Бозой единороссы провели приём заключённых

Эхирит-Булагатский район, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области Николай Труфанов 11 марта провёл выездной приём граждан, отбывающих наказание в ИК-11 и КП-44 ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области, расположенных в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Первым исправительным учреждением, куда пришли выслушать людей, стала колония-поселение № 44. Здесь рассматривали просьбы о восстановлении жилого помещения, пришедшего в непригодное состояние в Нижнеилимском районе, поиске трудовой книжки по последнему месту работы в Забайкальском крае, выдаче нового паспорта взамен утерянного ранее, выдаче свидетельства о браке и поиске мужа одной из заявительниц, отбывающей наказание. Звучали и вопросы медицинского характера, такие, как обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами и проведение качественного обследования.

От сотрудников колонии, являющихся, к тому же, и местными жителями, в адрес руководителя Общественной приемной поступили просьбы об оказании содействия в ремонте дорог и системы водоснабжения поселка, а также порядка признания права пользования (у кого-то – и собственности) на индивидуальные жилые дома, расположенные на федеральных землях.

В исправительной колонии № 11, что находится всего в трехстах метрах от колонии-поселения, отбывают наказание женщины, поэтому и сами обращения носили «женский характер»: отчуждение недвижимого имущества в пользу неродного ребенка, возможность трудоустройства и получения временного жилья после освобождения из мест лишения свободы, нотариальное заверение процедуры выделения долей двум несовершеннолетним детям и их матери в приобретенном на средства федерального материнского (семейного) капитала жилом помещении, и, опять же, уже ранее звучавшая просьба замены паспорта и свидетельства о присвоении СНИЛС.

Были затронуты и вопросы, что называется, «потяжелее»: в частности, обжалование решения суда по гражданскому делу, вынесенное без участия ответчика, действий, послуживших незаконному оформления права собственности на жилье, жалоба на приговор суда, жилищные вопросы граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопрос получения денежных средств, присужденных за причиненный моральный вред, наследственные вопросы, а также сохранения жилых помещений, в которых в настоящее время, и до момента выхода на свободу, будут проживать посторонние люди.

В отношении вопросов, которые можно было разрешить посредством консультирования непосредственно на месте, так и было сделано: заявители получили необходимую информацию правового характера.

Подводя итог состоявшемуся приему, руководитель общественной приёмной Николай Труфанов, депутат Законодательного собрания Иркутской области, отметил, что по каждому вопросу будет проведена работа, в том числе, посредством направления запросов в компетентные органы и путем телефонных переговоров с уполномоченными лицами.

КООРДИНАТЫ:

Более подробную информацию о личных приемах депутатов, разных уровней, тематических и выездных приемах РОП ПП «Единая Россия» можно получить по телефону «Горячей линии» +7(902)513-46-77, а также на сайте www.rop38.ru .