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04.06.2018

В конкурсе на членство в Облизбиркоме Иркутской области поучаствуют 17 человек

Иркутск, 04.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по государственному строительству Законодательного собрания Приангарья, прошедшем 4 июня, одобрены кандидатур для участия в конкурсе на должность члена Избирательной комиссии Иркутской области.

Членам комитета были представлены семнадцать кандидатов. Среди них Анастасия Архипкина, Сергей Бартель, Александр Гоголев, Павел Деранжулин, Алексей Заруцкий, Алексей Игумнов, Петр Магданов, Юлия Махтина, Александр Покорский, Екатерина Прохорова, Евгений Селедцов, Петр Семенов, Сергей Сергеев, Марина Суворова, Людмила Шавенкова, Татьяна Шеметова, Андрей Ядрышников.

Все представленные кандидатуры были единогласно одобрены членами комитета. Семь из семнадцати претендентов войдут в новый состав регионального избиркома. Голосование состоится на ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области 5 июня.

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