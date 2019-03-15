В Куйтуне обнаружили камеру, направленную прямо на избирательную урну

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На избирательном участке в Куйтуне обнаружили видеокамеру, которая вела съемку избирательной урны. Об этом сообщает пресс-служба иркутского реготделения «Единой России».

Жалобу на это подали в территориальную избирательную комиссию. Съемки на избирательном участке не запрещены, но строго регламентированы. Обнаруженная камера регламенту, по мнению заявителей, не соответствовала.

Кроме того, на одном из избирательных участков наблюдателя от кандидата от «Единой России» Людмилы Яковлевой не допустили к процедуре выездного голосования. Жалоба передана в УИК.

Напомним, 17 марта проходят выборы главы Куйтуна. За кресло борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Ранее в ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.