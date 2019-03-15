В Куйтунскую ТИК поступают жалобы на нарушение правил агитации со стороны кандидатов

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунскую ТИК 17 марта во время выборов главы районного центре поступила одна жалоба на нарушение правил агитации со стороны кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика. Об этом Телеинформу сообщила председатель ТИК Татьяна Немчинова.

Жалоба была рассмотрена, материалы направлены в правоохранительные органы.

Как стало известно Телеинформу, по территории Култука, начиная со старта выборов в 8.00, передвигаются автомобили, на которых размещена печатная агитация в пользу Артёма Пальчика. По некоторым данным, такие машины находятся возле каждого их избирательных участков. Число жалоб на них, по неофициальным данным, достигает двух десятков.

За кресло главы Куйтуна борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.