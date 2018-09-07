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09.09.2018

В Мегете избиратель с флагом СССР потребовал исключить себя из списков

Ангарск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет в УИК № 145 мужчина потребовал исключить себя из списков избирателей, поскольку считает себя гражданином СССР. Об этом сообщается на странице движения в защиту прав избирателей «Голос» в соцсети «Фейсбук».

– Мужчина пришел на избирательный участок с флагом СССР и требовал удалить себя из списка избирателей, так как он считает себя гражданином Советского Союза. Комиссия в шоке, – пишет руководитель организации Алексей Петров.

Фото наблюдателей

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проходят выборы в Заксобрание третьего созыва, а также больше сотни муниципальных кампаний. Явка избирателей на выборах депутатов областного парламента на 15:00 составила 17,14% или 319 тысяч 707 человек.

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