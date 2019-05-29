В мэрии Иркутска прокомментировали «фейковые новости» о «несостоятельности» УКСа

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска не платит строителям детских садов. Будущее муниципального предприятия УКС под угрозой, денег нет, а чиновники за копейки продают муниципальное имущество. Такие материалы то и дело появляются в некоторых СМИ со ссылкой на депутатов иркутской городской думы. Так ли это на самом деле? Откуда берутся все эти «факты»? Комментарий «Телеинформу» дали специалисты администрации Иркутска. – Городская администрация всегда выполняет свои обязательства перед подрядчиками. Но в данной ситуации, по детским садам на Сосновой и Зимней, мы столкнулись с тем, что 90% средств по муниципальным контрактам – это деньги федерального и областного бюджетов. Доля городского бюджета всего 10%, это около 11 миллионов рублей. Но мы даже их не можем заплатить подрядчику. Порядок финансирования таков, что средства должны поступать консолидировано из трех бюджетов одновременно. Это установлено федеральным законодательством, – сообщила заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина. Она также добавила, что министерство образования Иркутской области должно было заключить соглашение с Министерством просвещения России, но бумаги подписали не с первой попытки, а только 24 мая 2019 года. Теперь свой ход должен сделать Минстрой Иркутской области и подать заявку на выделение денег из федерального бюджета. Если ведомство справится с задачей и с первого раза сможет подать все документы правильно, то деньги поступят подрядчику в первых числах июня. Стало быть, строителям придется надеяться на расторопность областного правительства. А между тем, строительство детских садов на Зимней и Сосновой идет своим чередом. Мэр обещал, что один объект заработает с 1 сентября 2019 года, а второй – к концу этого года. Значит, приостанавливать работы нельзя ни в коем случае. – Сроки не сдвинутся точно. В муниципальных контрактах на строительство социальных объектов четко прописаны все условия, в том числе и по оплатам, которые должны производиться в соответствии с графиком. Даже в условиях несвоевременной оплаты со стороны областных властей строительство детских садов не прекращается. Несвоевременное доведение лимитов, естественно, вызывает негативные эмоции со стороны рабочих, что усложняет процесс строительства. Областное правительство в ближайшее время обещает довести деньги до муниципалитета, что позволит нам закрыть задолженность перед нашими подрядчиками, - отметил заместитель мэра, председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким. Он сообщил, что сумма задолженности по садику на Сосновой составляет более 40 миллионов рублей, на Зимней – 70 миллионов. В целом муниципалитет недополучил порядка 110 миллионов рублей. С начала года из федерального или областного бюджетов не выделено ни копейки. Однако эта ситуация с промедлением со стороны профильных областных министерств для Иркутска не нова. В прошлом году аналогичная история была при строительстве школы № 19. Задолженность образовалась, когда объект был практически построен. Около двух месяцев генподрядчик ждал финансирования. При этом объект удалось достроить и ввести в эксплуатацию со значительным опережением сроков. Получение средств из федерального бюджета – процесс непростой и не всегда все проходит гладко. Но это не значит, что есть повод сомневаться в состоятельности подрядчика или опасаться, что сроки строительства затянутся. Главное – дождаться исполнения обязательств со стороны Минстроя Иркутской области. – Муниципалитет в установленный срок уведомил Министерство о сроках финансирования. Как только мы подписали акт выполненных работ, мы направили им уведомление о том, что средства на оплату работ необходимо предусмотреть. Спустя месяц мы написали повторное письмо с требованием разъяснить причины задержки оплат, но ответа не последовало. А позже мы узнали, что никаких действий ведомство не предприняло. Это и привело к тому, что рабочие были вынуждены выходить на забастовку и требовать денег. Похоже, в профильных министерствах Иркутской области забыли, что это не их право, это обязанность – заплатить людям за сделанную работу, – добавил Александр Ким. Также заместитель мэра развеял слухи о том, что УКС получил почти всю сумму за строительство школы в Лесном. – Ничего подобного! Муниципалитет работает с генеральным подрядчиком в рамках муниципального контракта, которым не предусмотрено авансирование. Оплата производится подрядчику только по факту принятия заказчиком выполненных работ. Это все слухи. Как и то, что я или мои коллеги продают муниципальное имущество. Мы не уполномочены это делать, – добавил Александр Ким. Кроме того, муниципальная земля, выставленная на продажу, обязательно продается по специальному регламенту, через аукционы. Все они размещаются на электронных площадках в интернете и это легко можно отследить. – Наглую ложь надо пресекать. Для меня странно и удивительно, что некоторые СМИ пишут новости по слухам, без проверенных фактов. Эти публикации являются фейковыми новостями и клеветой, с которыми разберется Роскомнадзор и другие компетентные органы. Мы уже направили туда обращения, и соответствующие меры будут приняты. О результатах обязательно расскажем, – заявил заместитель мэра. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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