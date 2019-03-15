В «Молодой гвардии» сообщили о нападении на активистку в Куйтуне

Куйтунский район, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Нападение на активистку «Молодой Гвардии Единой России» произошло 17 марта в Куйтуне. Как рассказал руководитель регионального отделения «молодогвардейцев» Артем Цындыжапов, активистка вышла на одиночный пикет возле избирательного участка № 966 с лозунгом «Молодая Гвардия – за честные выборы!». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделение «Единой России».

На участницу пикета набросилась неизвестная женщина, вырвала у девушки плакат и порвала его. При этом женщина нецензурно выражалась. Позже она представилась членом избирательной комиссии.

– Наш пикет стал реакцией на многочисленные нарушения, которые мы фиксировали сегодня на выборах главы Куйтуна, – рассказал Артем Цындыжапов. – Активисты «Молодой Гвардии», которые наблюдали за ходом голосования, отмечали массовый подвоз избирателей со стороны кандидатов от КПРФ и партии «Родина».

Артем Цындыжапов обратил внимание, что полицейский, отвечавший за соблюдение порядка на избирательном участке, сначала никак не отреагировал на инцидент. После обращения активистки за помощью, он встал на сторону нападавшей. Угрожая некими «проблемами», которые могут возникнуть у активистки, они совместными усилиями выгнали ее с территории, прилегающей к избирательному участку.

Артем Цындыжапов подчеркнул, что в Куйтун активисты «Молодой Гвардии» прибыли, чтобы «защитить интересы кандидата от «Единой России» и интересы наших избирателей».

По факту нападения на активистку «молодогвардейцы» готовят в правоохранительные органы Куйтуна соответствующее заявление. Второе заявление они намерены подать в ГУ МВД по Иркутской области. В этом обращении «молодогвардейцы» просят дать правовую и моральную оценку действию сотрудника полиции, дежурившего на избирательном участке № 966. В «Молодой Гвардии» рассчитывают на объективное расследование инцидента, заключил Артем Цындыжапов.

Напомним, 17 марта проходят выборы главы Куйтуна. За кресло борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Ранее в ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.