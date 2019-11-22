В Москве прошёл съезд «Единой России»

Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве прошёл 10 съезд партии «Единая Россия». В нём приняли участие делегация Иркутского регионального отделения во главе с членом Генсовета партии, секретарём иркутского регионального отделения Сергеем Соколом. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

В работе съезда принимает участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты.

Как сообщалось ранее, на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета ЕР по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр Партии.

Помимо этого на съезде представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в организации.

Также в соответствии с Уставом Партии прошла ежегодная ротация руководящих органов партии.