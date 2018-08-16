В муниципальных выборах 9 сентября в Приангарье примут участие 1497 кандидатов

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В единый день голосования 9 сентября в Иркутской области должны пройти 165 муниципальных кампаний, из которых 101 – по выборам депутатов дум, 63 – глав территорий и одного мэра.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по данным на 15 августа, на выборах глав было зарегистрировано 249 претендентов, из них 140 являлись самовыдвиженцами, остальные получили поддержку партий «Справедливая Россия» (пять кандидатов), КПРФ (16), ЛДПР (24), «Единая Россия» (61), «Города России» (один), «Партия дела» (один), «Гражданская Платформа» (один). На выборах мэра Куйтунского района из 10 выдвинутых кандидатов были зарегистрированы девять, из которых три представителя от партий и шесть самовыдвиженцев.

На выборах в местные думы выдвигались 1277 кандидатов. Больше всего своих представителей направила на выборы «Единая Россия» – 868, от ЛДПР пошли 145, КПРФ – 72, «Справедливой России» – 31, по одному представителю от «Яблока» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. На основе самовыдвижения пошли на выборы 159 человек. После проверки необходимых документов регистрацию получили 1239 кандидатов, из них 137 самовыдвиженцы. Всего замещается 888 мандатов.

В 54 муниципалитетах будут выбирать думу и главу, в 10 – только главу, в 47 – только депутатов дум. Организацией голосования будут заниматься 462 участковые комиссии. Принять участие в этих выборах смогут 243 тысячи 538 избирателей.