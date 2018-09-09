В Нижнеудинском районе на выборах в ЗС лидирует Тимур Сагдеев

Нижнеудинский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №12 (Нижнеудинский район) побеждает заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Тимур Сагдеев («Единая Россия»). Предварительно он набрал 7050 голосов.

На втором месте инструктор физкультуры в детсаду «Березка» Кристина Гонохова (ЛДПР), у нее есть поддержка 2976 избирателей. Кроме того, менеджер департамента по работе с ЛПУ ООО «БИОТЭК» Александр Струк (КПСС) набрал 1990 голосов, безработный Александр Половинский («Справедливая Россия») – 1675 голосов.