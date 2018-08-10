В Общественной палате Иркутской области прокомментировали пенсионную реформу РФ

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается обсуждение пенсионной реформы. Свое мнение по этому вопросу высказала член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Светлана Уралова. Напомним, планы федерального правительства сдвинуть срок выхода россиян на пенсию вызвали бурный резонанс и противоборство со стороны самых разных слоев общества. Для мужчин срок выхода на пенсию собираются сдвинуть с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. – На мой взгляд, телегу запрягли впереди лошади. Государственные решения в социальной сфере должны быть ориентированы на обеспечение достижения национальных целей до 2024 года, представленных в майских указах президента РФ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Эти программы только разрабатываются и будут представлены не раньше октября этого года, – отметила Светлана Уралова. По ее мнению, было бы логичным, если пенсионная реформа рассматривалась бы в контексте этих программ и обсуждалась бы позже. Тогда можно было бы оценить доказательную базу того, что поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на восемь, а для мужчин – на пять лет приведет к прогрессу и процветанию граждан, семей и страны в целом. Однако реформу начали с принятия Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Как пояснила Светлана Уралова, в заключении Общественной палаты РФ было отмечено, что законопроект представлен без четких обоснований, расчетов, статистических данных, подтверждающие реальность его исполнения, учета реалий рынка труда, различий в продолжительности жизни населения регионов. Не представлена оценка эффективности использования средств Пенсионного фонда РФ, не предложены иные способы увеличения доходности его бюджета. – Вполне ожидаемо, что это вызвало волну негодования россиян. Хотя все мы знаем, что уже с 1 января 2017 года вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста чиновников в тех же возрастных пропорциях (63 и 65 лет для женщин и мужчин), а для руководителей – до 70 лет. Это касается и депутатов. При этом не было никаких протестов. Почему? Потому, что это не ущемляет интересы этой категории граждан и их семей, хотя увеличен и минимальный стаж госслужбы, по достижении которого чиновник вправе претендовать на пенсию по выслуге лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), – сказала зампред региональной Общественной палаты. Светлана Уралова считает, что реформа нужна – прежде всего для того чтобы остальные пенсионеры имели достойное качество жизни. – Как представитель женской организации буду говорить о пенсионерках. Сейчас проходит акция «Купи у бабушки», когда призывают покупать ягоды, овощи или старые вещи. Я без слез не могу смотреть на эти сюжеты: скрюченные от работы, больные и плохо одетые бабушки продают выращенное своими руками (сами не едят ту же ягоду или огурчики!), так как размера пенсии не хватает на оплату лечения, ЖКХ, дачных взносов и хоть какие-то подарочки внукам. Так быть не должно, – сказала Светлана Уралова. – Я голосую за активное долголетие и достойную старость. Не представляю себя без работы, хотя уже достигла пенсионного возраста. Всю жизнь, как и большинство советских и российских женщин, сочетала трудовую деятельность с семейными обязанностями, а также с общественной работой. С мужем вырастили двоих дочерей, сейчас помогаем растить двоих внуков. Пусть у женщин будет право выбора. Уйти на меньшую пенсию и посвятить себя внукам, предоставив молодым родителям возможность карьерного роста. Или продолжать работать самой, тогда тоже будет возможность помогать своей семье. Но при этом, подчеркнула она, должен быть обеспечен рынок труда без дискриминации по признаку пола и возраста, «иначе нищенские пенсии превратятся в пособия по безработице и ничего не изменится». Также Светлана Уралова считает, что пенсионная реформа должна способствовать улучшению демографической ситуации, мотивации семей к рождению и качественному воспитанию большего числа детей. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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