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08.10.2018

В Осинском районе сняли двух депутатов районной думы

Осинский район, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе по требованию прокурора прекращены полномочия двух депутатов районной думы, их обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, было установлено, что эти депутаты не представили в думу сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Решением думы Осинского района от 28 сентября 2018 года полномочия двоих депутатов прекращены.

Между тем, напомним, подобные прецеденты уже были в Иркутской области. В августе 2018 года областная прокуратура обнародовала данные о том, что 334 депутата местных дум попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Одним из самых ярких стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина. Кроме того, в аналогичном нарушении подозревают новоизбранного депутата Заксобрания Приангарья Виктора Кондрашова.

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