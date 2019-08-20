В отношении пресс-секретаря губернатора Иркутской области начата проверка

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы регионального правительства Ирины Алашкевич. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.

– Напомним, на прошлой неделе в телеграмм-каналах, социальных сетях и СМИ появилась аудиозапись с голосом, похожим на голос главы пресс-службы, в которой даётся негативная оценка событиям, происходящим в территориях, пострадавших от паводка, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе правительства также говорят, что подлинность записи, а также возможный её монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске. Сама она на своей странице в соцсети «Фейсбук» озвучила позицию по поводу случившегося.

– Считаю это провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года, раскачивают социально-политическую ситуацию в области. Вбивают клин между населением и руководством региона. Со своей командой вот уже больше месяца мы работаем в круглосуточном режиме без выходных, информируя жителей о мерах поддержки, готовя памятки о получении выплат и соц. помощи. Стараясь помочь каждому! И одной провокацией это все хотят обнулить! И ещё, на подобные атаки и грязные методы оппоненты тратят миллионы рублей, которые можно было бы потратить на более разумные цели. Помочь жителям Тулуна, детдомам, пенсионерам, тяжело больным и прочее. Откуда у них такие деньги? Что будет если они займут руководящие посты в области? Делайте выводы, – написала чиновница.

Напомним, на записи, попавшей в публичное пространство 15 августа, женщина с голосом, похожим на Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. Сама чиновница в разговоре с Телеинформом сказала, что этот факт «даже не стоит комментировать», кроме того, она не исключала возможности обращения в суд в отношении СМИ, опубликовавших запись.

Как прокомментировал ситуацию шеф-редактор Телеинформа Михаил Дронов, ролик обнародован в канун дня рождения самой Ирины Алашкевич, что добавляет событию дополнительной скандальности, хотя вряд ли личный укол по самолюбию был самоцелью распространителей – основной упор делается на скандализацию атмосферы вокруг собственно Серого дома и его руководителя, Сергея Левченко. Вместе с тем эксперт отмечает, что для развернувшейся в СМИ критической атаки на губернатора есть и объективные основания.