В отношении Виктора Кондрашова начата доследственная проверка

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит в отношении зампреда правительства Иркутской области Виктора Кондрашова доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Проверка проводится по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, требующих дачи уголовно-правовой оценки действиям Виктора Кондрашова, отмечается в сообщении надзорного ведомства .

– Прокуратурой Иркутской области контролируется проведение следственным управлением Следственного комитета России по Иркутской области доследственной проверки в отношении заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в пресс-службе прокуратуры Телеинформу рассказали, что Виктор Кондрашов представил недостоверные сведения о доходах. Нарушение антикоррупционного законодательства предусматривает ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

В свою очередь, зампред регионального правительства, который намерен участвовать в выборах в Заксобрание Иркутской области 9 сентября, заявил, что в связи с этим инфоповодом ему поступают предложения «сняться с выборной кампании».

Федеральные СМИ 6 сентября сообщили, что в здании правительства Иркутской области проводится выемка документов. Между тем, руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич сообщила Телеинформу, что ей о выемке ничего не известно: «У меня нет такой информации. В правительстве все спокойно». В СУ СКР Телеинформу лаконично сообщили, что «управление работает в плановом режиме. Пока комментарии не даем».