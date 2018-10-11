В первый месяц своей работы в Совфеде Сергей Брилка вошел в ТОП-50 сенаторов

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В первый месяц своей работы в Совете Федерации представитель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка вошел в ТОП-50 сенаторов.

Согласно составленному Медиалогией рейтингу, он занимает в этом ТОПе 27 место. Стоит отметить, что Сергей Брилка на одну позицию опережает экс-губернатора Иркутской области, а ныне – сенатора от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева. Второй сенатор от Приангарья – представляющий исполнительную власть Вячеслав Мархаев – в ТОП-50 не попал.