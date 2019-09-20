В первом чтении приняты социальные законопроекты в поддержку пострадавших от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении принят ряд законопроектов, направленных на поддержку людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. На сессии 18 сентября областной парламент рассмотрел проекты законов о нескольких налоговых льготах, освобождении от платы за электроэнергию и питании школьников.

Напомним, все эти законопроекты рассматривались на внеочередной сессии ЗС 24 июля, но были сняты с повестки по инициативе руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко. К некоторым из них правительство внесло альтернативные законопроекты.

В итоге 18 сентября по трем парам альтернативных законопроектов – о транспортном налоге, о налоговых льготах для малого и среднего предпринимательства и о компенсации за утраченный в ходе паводков урожай – были приняты в первом чтении большинством голосов проекты в редакции депутатов Заксобрания. К слову, по сельхозкомпенсациям часть депутатов в ходе сессии поддержала законопроект Минсельхоза. Глава регионального министерства Илья Сумароков-младший пояснил, что ущерб урожаю населения составил около 2 млрд рублей, пострадали примерно 12 тысяч участков.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента Виктор Побойкин отметил, что губернаторская инициатива, в принципе, шире депутатской, но была внесена позже. Депутаты также высказали мнение, что вместо того, чтобы подключиться к первому из законопроектов, внесенному в июле, непосредственно после катастрофического паводка, министерство зачем-то стало разрабатывать свой законопроект.

Полномочный представитель губернатора Иркутской области в Законодательном собрании Роман Буянов отметил, что в любом случае, если будет принят один из законопроектов, к нему поправками можно будет внести пункты, упомянутые во втором законопроекте. При этом к законопроекту Минсельхоза поправок выйдет значительно меньше.

– Да, мы проанализировали: при принятии инициативы депутатов к закону потребуется принять 27 поправок. Но из них по 12 относятся к формулировкам и к вопросам компенсации за сено, и только три носят принципиальный характер, – возразил председатель комитета по здравоохранению и соцзащите ЗС Александр Гаськов. – Мы готовы собраться комитетом в перерыве сессии и утвердить такое решение. Срок внесения поправок в этом случае будет до 25 сентября.

В итоге, как и в первых двух случаях, была принята инициатива депутатов.

Также были приняты в первом чтении законопроекты о школьном двухразовом питании учащихся из зоны затопления, об освобождении жителей затопленных территорий от платы за электроэнергию в 2019 году. Как пояснил Виктор Побойкин, фактически уже было потреблено электроэнергии более чем на 17 млн рублей, до конца года, по предварительным расчетам, эта сумма превысит 33 млн рублей. Кроме того, органы местного самоуправления наделили областными государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в зоне подтопления и отдельным государственным полномочием по реализации мер государственной поддержки.

– Сегодня мы наконец-то приняли все шесть законов, которые были сняты фракций КПРФ на июльской сессии, – подытожил позднее спикер ЗС Сергей Сокол. – Все эти законы касаются мер поддержки людей, и пострадавших от наводнения. Это и бесплатное питание школьников, и вопросы освобождения от платы за электроэнергию, восстановления льгот по уплате транспортного налога для жителей и предприятий, в первую очередь для сельхозпредприятий. Кстати, когда мы в свое время обратились к нашим коллегам-депутатам в муниципалитетах, оказалось, что там приняты льготы, по которым выплачиваются налоги на жилье, за это спасибо нашим коллегам. Сейчас мы будем добиваться скорейшей и максимально эффективной реализации тех законов, которые мы сегодня приняли, и внимательно проследим, чтобы эти льготы и меры поддержки дошли до жителей подтопленных районов как можно скорее. Мы знаем, что люди их очень ждут.