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Политическая жизнь в Иркутской области
|20.05.2020
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В правительстве Приангарья подтвердили намерение Игоря Кобзева участвовать в губернаторских выборах
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Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые должны состояться осенью 2020 года. Об этом он заявил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии вечером 20 мая.
Заявление Игорь Кобзев сделал в ответ на вопрос главного невролога региона Владимира Шпраха.
– Знаете, я так отвечу. От своего деда – героя войны – я навсегда усвоил один принцип: все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом. Неважно, где я находился – в системе военного управления, МЧС, государственного управления – всегда следую этому принципу. Для меня важно и ценно ваше мнение. При такой поддержке, которую я увидел здесь в лице членов вашего коллектива, принимаю решение участвовать в кампании по выборам губернатора Иркутской области. Думаю, с вашей поддержкой мы сможем многое сделать для жителей Иркутской области, которые ждут от нас этого. Я уверен, что мы всё победим, – отметил Игорь Кобзев.
Во время встречи с главными врачами области директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Викторович Шпрах от лица всех медиков задал мне важный вопрос: собираюсь ли я выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы. ⠀ Мой дед, герой войны, научил меня главному: все, что ты делаешь, — делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области. ⠀ Спасибо всем, кто поддерживает меня. #кобзевнасвязи #кобзев #игорькобзев
Во время встречи с главными врачами области директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Викторович Шпрах от лица всех медиков задал мне важный вопрос: собираюсь ли я выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы. ⠀ Мой дед, герой войны, научил меня главному: все, что ты делаешь, — делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области. ⠀ Спасибо всем, кто поддерживает меня. #кобзевнасвязи #кобзев #игорькобзев
Между тем, несколькими часами ранее на сессии Заксобрания, глава фракции КПРФ в областном парламенте Андрей Левченко задал Игорю Кобзеву вопрос, не собирается ли он добровольно покинуть регион.
– Игорь Иванович, вы не планируете обратиться к президенту РФ с просьбой перевести вас на другую работу? – поинтересовался депутат Андрей Левченко у Игоря Кобзева на заседании.
Сын экс-губернатора предъявил врио претензии в связи с долгами Лесхоза Иркутской области, отсутствием динамики на стройке в Тулуне и тяжелой ситуации в медицине. Он заявил, что было бы справедливо, если Игорь Кобзев покинет свой пост до того, как будет дан старт губернаторским выборам.
Глава региона не стал с ним дискутировать, заявив, что каждый из них останется при своем мнении.
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