В правительстве Приангарья подтвердили намерение Игоря Кобзева участвовать в губернаторских выборах

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые должны состояться осенью 2020 года. Об этом он заявил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии вечером 20 мая.

Заявление Игорь Кобзев сделал в ответ на вопрос главного невролога региона Владимира Шпраха.

– Знаете, я так отвечу. От своего деда – героя войны – я навсегда усвоил один принцип: все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом. Неважно, где я находился – в системе военного управления, МЧС, государственного управления – всегда следую этому принципу. Для меня важно и ценно ваше мнение. При такой поддержке, которую я увидел здесь в лице членов вашего коллектива, принимаю решение участвовать в кампании по выборам губернатора Иркутской области. Думаю, с вашей поддержкой мы сможем многое сделать для жителей Иркутской области, которые ждут от нас этого. Я уверен, что мы всё победим, – отметил Игорь Кобзев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Во время встречи с главными врачами области директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Викторович Шпрах от лица всех медиков задал мне важный вопрос: собираюсь ли я выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы. ⠀ Мой дед, герой войны, научил меня главному: все, что ты делаешь, — делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области. ⠀ Спасибо всем, кто поддерживает меня. #кобзевнасвязи #кобзев #игорькобзев Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi) 20 Май 2020 в 5:51 PDT

Между тем, несколькими часами ранее на сессии Заксобрания, глава фракции КПРФ в областном парламенте Андрей Левченко задал Игорю Кобзеву вопрос, не собирается ли он добровольно покинуть регион.

– Игорь Иванович, вы не планируете обратиться к президенту РФ с просьбой перевести вас на другую работу? – поинтересовался депутат Андрей Левченко у Игоря Кобзева на заседании.

Сын экс-губернатора предъявил врио претензии в связи с долгами Лесхоза Иркутской области, отсутствием динамики на стройке в Тулуне и тяжелой ситуации в медицине. Он заявил, что было бы справедливо, если Игорь Кобзев покинет свой пост до того, как будет дан старт губернаторским выборам.

Глава региона не стал с ним дискутировать, заявив, что каждый из них останется при своем мнении.