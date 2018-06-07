В праймериз "Единой России" по 22 округу победителем признан Кузьма Алдаров

Иркутск, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - В четверг, 7 июня, в исполкоме Иркутского регионального отделения «Единой России» состоялось завершающее заседание оргкомитета по проведению праймериз.

Напомним, "Единая Россия" посредством праймериз уже не первый год определяет тех, кто пойдет на выборы под ее знаменами. Нередко в этом процессе обостряется внутрипартийная конкуренция. Так случилось и на округе №22 - в результате предварительного голосования 3 июня оказалось, что большинство набрал иркутянин Александр Якубовский, а коренной житель УОБО Кузьма Алдаров проиграл менее сотни голосов. Оргкомитет решил перепроверить достоверность электронного голосования.

В результате были признаны недействительными часть протоколов электронного предварительного голосования. Таким образом за вице-спикера ЗС Кузьму Алдарова проголосовали 6720 человек, за депутата думы города Иркутска Александра Якубовского – 6442, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.

«Для жителей Усть-Ордынского округа итоги предварительного голосования оказались немного неожиданными. Люди привыкли голосовать традиционно, на счетных участках, и об электронном голосовании были мало осведомлены. Конечно, все ждали заседания оргкомитета и принятым решением удовлетворены», - отметил Кузьма Алдаров.

Комментируя решение оргкомитета, Александр Якубовский отметил, что он ознакомлен с итогами: «Произошел технический сбой, но сейчас результаты оглашены. Считаю, главное - интересы жителей округа, будем работать вместе с Кузьмой Алдаровым в избирательной кампании и постараемся показать максимальный партийный результат», - цитирует пресс-служба ИРО ЕР Александра Якубовского.

Завершая заседание, секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка поблагодарил членов оргкомитета за работу.

Напомним, результаты предварительного голосования определялись на основании протоколов участковых счетных комиссий об итогах голосования, прошедшего в Единый день предварительного голосования 3 июня 2018 года, с учетом голосов избирателей, принявших участие в электронном предварительном голосовании.