В праймериз "Единой России" по Иркутской области будут участвовать 196 человек

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - 198 человек в Иркутской области подали документы и зарегистрировались на участие в праймериз «Единой России» - это в среднем почти 9 человек на каждый избирательный округ. По России конкурс поменьше, чем в Приангарье – около 5 человек. Для проведения праймериз в Приангарье будут открыты 350 участков. Кроме того, до 1 июня можно принять участие в электронном голосовании – на сайте праймериз. Напомним, процедура предварительного голосования проводится для последующего выдвижения победителей праймериз кандидатами на выборах в региональное Заксобрание. Сами выборы пройдут 9 сентября этого года, а голосование в рамках праймериз – 3 июня. На пресс-конференции 18 мая секретарь ИРО «Единой России», спикер Заксобрания Сергей Брилка рассказал о завершении одного из этапов праймериз (который длился со 2 апреля до 15 мая) – выдвижения и регистрации участников. Из 198 человек, подавших документы, двое позднее аннулировали свою регистрацию: передумали участвовать депутат ЗС Анастасия Егорова и предприниматель Александр Плохотнюк. Утратил статус участника и Денис Белокопытов. Таким образом, участвовать в предварительном голосовании будут 196 человек. Дебаты, к слову, уже начались и продлятся до 27 мая включительно – через публичные диспуты должны будут пройти все зарегистрированные лица. Сергей Брилка отметил, что на праймериз зарегистрировалось много интересных молодых участников. Интеграции их в политическую жизнь способствует и проект «Единой России» «ПолитСтартап». Руководитель ИРО ЕР признался, что сам с большим интересом взял шефство над молодым и подающим большие надежды участником. Это представитель известной и уважаемой в регионе семьи – Степан Франтенко, внук руководителя одного из ведущих сельхозпредприятий области Гавриила Франтенко. Начинающему политику 29 лет, он работает замгендиректора СХ ОАО «Белореченское», имеет семью, воспитывает троих детей. Отвечая на вопрос по поводу сюрпризов на праймериз, Брилка сообщил, что для него, как секретаря регионального отделения, "сюрпризов на выдвижении не может быть по определению": в соответствии с Уставом партии «Единая Россия», каждый гражданин, не имеющий каких-либо ограничений, может заявиться и участвовать в предварительном голосовании. - Скажу вам откровенно – я еще даже не все фамилии (выдвинувшихся) изучил. Но для меня неожиданностей не было. И Юрий Фалейчик полгода вел со мной переговоры. Со мной посоветовался и Сергей Михайлович Сокол. Оба имеют полное право участвовать. А вот кандидаты от других партий, не приостановившие членство в них, не имеют права участвовать в праймериз ЕР. У нас ни одного такого кандидата, кстати, нет. Если говорить про Ершова Дмитрия, то он свое членство в ЛДПР прекратил и сегодня выдвигается как беспартийный человек. Имеет право, - сообщил Сергей Брилка. По поводу формирования общеобластного партсписка ЕР Сергей Брилка пояснил, что место в нем будет зависеть от результата рейтингового голосования на праймериз, однако, Президиум Генсовета ЕР (и это записано в Уставе партии) имеет право принять свое решение о выдвижении в общерегиональный список каких-либо участников. Из действующего состава Заксобрания на праймериз идут все члены фракции ЕР, за исключением 7 человек (кроме Анастасии Егоровой, это Игорь Гринберг, Виктор Шопен, Аполлон Иванов и еще трое). Сергей Брилка сообщил, что для него самого участие в праймериз – очень важно. Спикер ЗС уже принял участие в дебатах, и, к слову, выдвинулся по округу, куда входит Усолье-Сибирское – депрессивный моногород, в котором исторически сильны позиции коммунистов. - А какой еще я должен был выбрать округ? Я специально туда пошел – чтобы ответить за партию, ответить на все вопросы и нападки, и тем самым выполнить свой долг, - сообщил секретарь ИРО ЕР. Кстати, я все пять лет курировал этот округ – у «Единой России» там не было своего представителя. И мне есть, что сказать людям. Я это почувствовал вчера на дебатах, почувствовал настроение людей. Мы там открыли шикарный стадион, отремонтировали главный спортзал «Нефтехимик», построили три детских сада. Сейчас вот на последней сессии включили еще один детсад, закрывая потребность в ясельных группах. Сделали благоустройство шести дворов, благоустраиваем общественные площадки. А в Усольском районе отремонтировали десятки домов культуры. Построены детсады, строим дороги. Очень серьезно – что в городе, что в районе – занимаемся проблемами ЖКХ. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

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