Баяндаевский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В предварительном голосовании на выборы главы Баяндаевского района победил Юрий Малгатаев. Голосование проходило с участием выборщиков из числа членов партии. Об этом сообщает пресс-служба ИРО «Единой России».

Так как в Баяндаевском районе небольшое количество избирателей, то согласно положению о предварительном голосовании здесь была применена модель праймериз, при которой в голосовании принимают участие выборщики из числа членов партии.

На место главы Баяндаевского района претендовали Юрий Малгатаев и Василий Хушеев. В итоге 13 выборщиков отдали свои голоса в пользу Юрия Малгатаева, тогда как Василий Хушеев получил четыре голоса.

– За меня отдали голоса люди, которые хотят перемен и которых волнует дальнейшая судьба нашего района. Я люблю свою землю, свой Баяндаевский район, я родился и вырос здесь. Я готов работать, у меня есть желание изменить жизнь района к лучшему. Для меня крайне важна поддержка «Единой России», я с большим уважением к партии, и подводить ее не собираюсь, это не в моих правилах, – прокомментировал итоги голосования Юрий Малгатаев.

По словам председателя счетной комиссии, нарушений в ходе предварительном голосовании не было.