В Приангарье до 1 марта намерены создать план по реализации в регионе послания президента

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - План мероприятий по реализации на территории Иркутской области послания президента Российской Федерации должен быть полностью сформирован до 1 марта 2020 года. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании 20 января, сообщает пресс-служба регправительства. – Надо детально проанализировать потребность в местах дошкольного образования именно для малышей ясельного возраста – до трех лет. Отдельная тема – обеспечение учеников начальной школы горячим питанием. Времени на раскачку нет – я буду жестко контролировать ситуацию. Это также касается восстановления жилья и социальных объектов на пострадавших территориях, – подчеркнул Игорь Кобзев. И.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов в своем докладе отметил, что в 2019 году в регионе появилось около 1,5 тысячи мест в детских садах, но не введены в строй пять детских садов на 620 мест. – Мы планируем ввести их до июня 2020 года. При этом на 2020 год запланирован ввод еще 720 мест, – подчеркнул и.о. председателя регионального правительства и обязал министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области установить жесткий контроль за исполнением этих программ. Уже с 1 сентября 2020 года часть школьников, обучающихся в начальных классах, может быть обеспечена горячим питанием – Минобразования поручено оценить, насколько школы области технически к этому готовы. Все младшие школьники с 1 сентября 2023 года должны быть обеспечены таким питанием. Всего в Иркутской области необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием 141 тысячу учащихся с 1 по 4 класс. По предварительным данным потребность на эти цели в 2021 году составляет 3,5 млрд рублей, в 2020 году – около 1,7 млрд рублей. Еще одним важным направлением стала задача обновления детских школ искусств, которую также поставил президент России. В Иркутской области 95 детских школ искусств, которые расположены в 156 зданиях, 26 из которых требуют капитального ремонта. По данным муниципальных образований, существует потребность в строительстве еще 33 объектов, общая потребность финансовых затрат с учетом ремонтов – 3,5 млрд рублей. – В Иркутской области будет изменен порядок приема в вузы по медицинским специальностям «лечебное дело» – 70% бюджетных мест станут целевыми, «педиатрия» – 75%, – заявил Руслан Болотов. – Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, а наша задача – предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Обращение по этому вопросу уже направлено в Минздрав Российской Федерации. Также совместно с главами муниципалитетов необходимо завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить их оснащение. Напомним, в Иркутской области предстоит построить еще 333 ФАПа. По словам Руслана Болотова, также министерство здравоохранения Иркутской области уже направило заявку в Минздрав России на 74 млрд рублей с целью ремонта и оборудования поликлиник и организаций здравоохранения первого звена. Вместе с выполнением этой задачи правительство региона должно вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства. Руслан Болотов подчеркнул, что в зоне ЧС, подвергшейся затоплению, уже в 2020 году будет сдано 50 дополнительных квартир для бюджетников. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев также подчеркнул, что региональное правительство обязано безотлагательно пересмотреть и уточнить приоритеты и направления развития Иркутской области, а также полно отразить их в Стратегии социально-экономического развития региона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: игорь кобзев

иркутская область

правительство иркутской области

приоритет иркутск

руслан болотов Тэги: View the discussion thread.