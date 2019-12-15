В Приангарье «Единая Россия» проверяет благоустроенные территории «Городской среды»

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы местных отделений «Единой России» по Иркутской области начали проверки территорий, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Всю неделю будут проходить рейды, где будет проверено состояние вновь созданных объектов благоустройства в зимний период, а также проконтролировать завершение работ в полном объеме, выполнение условий контрактов подрядчиками и муниципалитетами.

В реализации партийного проекта «Городская среда» в 2019 году приняли участие 72 муниципалитета Иркутской области. Объем средств, выделенных из бюджетов разного уровня на эти цели, составил более 1 млрд 300 млн рублей.

Партийцы, ответственные за реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» на местах, и активисты партии проверят завершение мероприятий по строительству и реконструкции 288 объектов, из них 188 дворовых территорий и 100 общественных пространств.

– Объём средств, выделенных Иркутской области из бюджета федерации на проект «Городская среда», увеличен по сравнению с 2018 годом на 415 миллионов рублей. Благодаря проекту жители области имеют возможность получить благоустроенные дворовые территории, удобные и красивые детские площадки, замечательные скверы и парки. Поэтому, мы не можем допустить некачественно выполненных работ, должны обеспечить полное освоение выделенных средств и своевременное завершение строительства или реконструкции объектов. В этих целях, местные отделения Партии проводят мониторинги состояния объектов, включенных в проект «Городская среда», в течение всего года. Сейчас мы проводим итоговые рейдовые проверки, чтобы определить проблемные точки и принять соответствующие меры, – прокомментировала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Наталья Дикусарова.