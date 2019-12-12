В Приангарье единороссы 12 декабря вручили паспорта 34 школьникам

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Конституции РФ провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Документы и приветственные адреса от секретаря иркутского реготделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола вручили 34 школьникам.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в Саянске в Доме детского творчества «Созвездие» исполнительный секретарь Саянского местного отделения партии Галина Чернова поздравила ребят и вручила 16 паспортов гражданам страны. Прозвучали слова поздравлений и напутствие, чтобы подростки были ответственными и настоящими патриотами своей Родины.

В праздничной обстановке пяти школьникам вручили паспорта, приветственные адреса и сувениры в Усть-Илимске. Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Кетрова поздравила школьников.

Исполнительный секретарь Боханского местного отделения партии Марина Вахрамеева поздравила девятерых молодых людей с этим знаменательным событием, с началом нового этапа взрослой жизни. Пожелала добиться больших достижений и стать достойными гражданами России.

Кроме того, в Усть-Илимском районе тоже прошло празднование Дня Конституции РФ, на котором были вручены паспорта четырем школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Секретарь местного отделения ЕР, мэр Усть-Илимского района Яков Макаров подарил памятные подарки и приветственные адреса. Родители школьников также дали напутствие юным гражданам Российской Федерации.

– В этот день сложилась давняя традиция поздравлять школьников, достигших 14-летнего возраста, и вручать им паспорта. На эту церемонию приходят школьники, их друзья и, конечно, их родители. Для каждого из нас Конституция РФ стала гарантом прав и свобод, открыла простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. И наша задача чтить и хранить, заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое и демократичное государство. Именно этого и желаем нашим юным гражданам, – сказал Яков Макаров.

Напомним, День Конституции Российской Федерации с 1994 года ежегодно отмечается 12 декабря. В этот день 1993 года состоялся всенародный референдум, на котором был принят главный нормативный правовой акт страны.