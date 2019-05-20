В Приангарье колясочников и других инвалидов первой группы могут освободить от уплаты транспортного налога

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалиды-колясочники и другие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в Иркутской области. С такой инициативой обратился мэр областного центра Дмитрий Бердников к региональному парламенту.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, он внес в установленном порядке проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» в январе 2019 года. На первом заседании профильного комитета ЗС региона этот вопрос рассмотрен и рекомендован к принятию в первом и окончательном чтении.

Сегодня Закон Иркутской области «О транспортном налоге» освобождает от уплаты транспортного налога инвалидов всех категорий в отношении ограниченного круга легковых автомобилей. Это легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно и легковые автомобили старше семи лет с мощностью двигателя от 100 до 125 лошадиных сил включительно.

– Указанная мера не учитывает обстоятельства реальной жизни и потребности инвалидов, использующих кресла-коляски. Они вынуждены приобретать автомобили, мощность двигателя которых превышает 125 лошадиных сил, что обусловлено особенностями переоборудования транспортного средства для ручного управления, а также габаритами автомобиля в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коляске. Однако именно для этой категории граждан обеспечение автомобилем является необходимым условием их социальной адаптации и мобильности в обществе, – отметила заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова.

Чтобы решить этот вопрос, мэр Дмитрий Бердников предложил региональному законодателю увеличить показатели мощности двигателя автомобилей, в отношении которых предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога до 175 лошадиных сил и распространить эту меру на всех инвалидов первой группы в Иркутской области.

Законопроект получил положительные заключения федеральных и региональных государственных органов (прокуратуры, управления Минюста, УФНС, губернатора региона, Контрольно-счетной палаты Иркутской области), а также правового управления аппарата Законодательного собрания Иркутской области.