ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
20.05.2019

В Приангарье колясочников и других инвалидов первой группы могут освободить от уплаты транспортного налога

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалиды-колясочники и другие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в Иркутской области. С такой инициативой обратился мэр областного центра Дмитрий Бердников к региональному парламенту.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, он внес в установленном порядке проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» в январе 2019 года. На первом заседании профильного комитета ЗС региона этот вопрос рассмотрен и рекомендован к принятию в первом и окончательном чтении.

Сегодня Закон Иркутской области «О транспортном налоге» освобождает от уплаты транспортного налога инвалидов всех категорий в отношении ограниченного круга легковых автомобилей. Это легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно и легковые автомобили старше семи лет с мощностью двигателя от 100 до 125 лошадиных сил включительно.

– Указанная мера не учитывает обстоятельства реальной жизни и потребности инвалидов, использующих кресла-коляски. Они вынуждены приобретать автомобили, мощность двигателя которых превышает 125 лошадиных сил, что обусловлено особенностями переоборудования транспортного средства для ручного управления, а также габаритами автомобиля в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коляске. Однако именно для этой категории граждан обеспечение автомобилем является необходимым условием их социальной адаптации и мобильности в обществе, – отметила заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова.

Чтобы решить этот вопрос, мэр Дмитрий Бердников предложил региональному законодателю увеличить показатели мощности двигателя автомобилей, в отношении которых предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога до 175 лошадиных сил и распространить эту меру на всех инвалидов первой группы в Иркутской области.

Законопроект получил положительные заключения федеральных и региональных государственных органов (прокуратуры, управления Минюста, УФНС, губернатора региона, Контрольно-счетной палаты Иркутской области), а также правового управления аппарата Законодательного собрания Иркутской области.
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Оргкомитет определил алгоритм работы СМИ на праймериз «Единой России» в Приангарье21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Порядок работы представителей средств массовой информации в Единый день предварительного голосования «Единой России» 26 мая был определен на заседании оргкомитета 17 мая.
В Приангарье колясочников и других инвалидов первой группы могут освободить от уплаты транспортного налога20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалиды-колясочники и другие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в Иркутской области. С такой инициативой обратился мэр областного центра Дмитрий Бердников к региональному парламенту.
На майской сессии Законодательного собрания Иркутской области рассмотрят около 60 вопросов20.05.2019
-60-
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 20 мая утвердила проект повестки 15-й сессии, запланированной на 22 мая. Планируется рассмотреть около 60 вопросов, главным из которых станет законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В Иркутскую область с визитом приехала делегация из Германии20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы экономического и экологического сотрудничества Иркутской области и Германии обсудил губернатор Приангарья Сергей Левченко с представителями немецкой делегации, которую возглавляет исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске появились 27 билбордов с фотографиями юных спортсменов20.05.2019
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске появились 27 билбордов с фотографиями юных спортсменов. Популяризация спортивных достижений детей реализуется в рамках федерального партпроекта «Герои с нашего двора», сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Почти 40 кандидатов вышли из предвыборной гонки «Единой России» в Иркутской области18.05.2019
Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования прошло 17 мая в исполкоме иркутского отделения партии «Единая Россия». В повестке дня – 78 пунктов. Помимо рассмотрения вопросов, связанных с работой средств массовой информации в единый день голосования, и обсуждения организационных моментов, оргкомитет аннулировал регистрацию ряда кандидатов, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Единороссы приняли участие в закладке сада в Иркутском районе17.05.2019
Иркутский район, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый сад был заложен 16 мая возле села Хомутово Иркутского района. Инициаторами акции выступили партия «Единая Россия», общественные организации и представители частного бизнеса. В церемонии открытия сада, а также в посадке саженцев принял участие секретарь ИРО ВПП ЕР Сергей Сокол.
Владимир Путин – о незаконных вырубках леса и природных пожарах в Иркутской области17.05.2019
2019-05-17-03-05-17
Сочи, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос массовой вырубки лесов и природных пожаров в Иркутской области подняли 16 мая на встрече региональных журналистов с президентом России Владимиром Путиным в рамках медиафорума ОНФ в Сочи.
Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки Андрея Турчака в закон о местном самоуправлении17.05.2019
Москва, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума единогласно (397 депутатов – «за», против и воздержавшихся не было) приняла в первом чтении поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые 3 апреля 2019 года внес вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Расследовать лесные пожары в Иркутской области будут спецгруппы16.05.2019
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области созданы следственно-оперативные группы по расследованию преступлений, связанных с пожарами и поджогами в лесах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутске завершены дебаты участников праймериз «Единой России» перед выборами в думу города16.05.2019
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершен этап дебатов участников предварительного голосования «Единой России», которые планируют выдвигаться в думу города. Всего для дискуссий между участниками предварительного голосования было организовано 35 площадок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Дмитрий Бердников в апреле 2019 года вошел в ТОП-3 глав столиц субъектов СФО16.05.2019
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Мэр Иркутска Дмитрий Бердников по итогам апреля 2019 года занял третье место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО по версии «Медиалогии». Его медиаиндекс составил 5864.
Отменено решение Усть-Илимского суда в части обязательства думы удалить в отставку депутата16.05.2019
2019-05-16-08-20-33
Усть-Илимск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Гражданское дело об установлении факта не проведения правомочного заседания думы Усть-Илимска шестого созыва в течение трех месяцев подряд вернули в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.
Дмитрий Медведев поручил Минприроды разработать предложения по утилизации ядовитых веществ на «Усольехимпроме»16.05.2019
Усолье-Сибирское, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил Минприроды разработать предложения по утилизации ядовитых веществ на «Усольехимпроме». Поручение было дано после обращения «Единой России», сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Заксобрание Иркутской области одобрило два федеральных законопроекта, внесенных в Госдуму15.05.2019
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая на 14-й внеочередной сессии регионального парламента решено дать положительные отзывы на два федеральных законопроекта, внесенных в Госдуму РФ.
В Приангарье приняли изменения к закону о муниципальных выборах в части досрочного голосования15.05.2019
2019-05-15-03-45-40
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект «О внесении изменений в закон Иркутской области «О муниципальных выборах» принят в окончательном чтении на внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области 15 мая.
Школу безопасного катания для подростков проводит партпроект «Единой России» «Детский спорт» в Иркутске15.05.2019
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске партийный проект «Единой России» «Детский спорт» и федерация роллер спорта Иркутской области запустили совместную акцию «Школа безопасного катания».
Александр Якубовский просит власти пяти субъектов РФ провести проверки по 65 обращениям обманутых дольщиков15.05.2019
Москва, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский по итогам очередного приема граждан направит запросы в прокуратуры Московской, Ярославской, Ростовской областей, Краснодарского края и республики Татарстан по 65 поступившим жалобам обманутых дольщиков.
В России принята новая доктрина энергетической безопасности15.05.2019
Москва, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 13 мая подписал указ о новой доктрине энергетической безопасности России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 мая, сообщают argumenti.ru.
В Иркутске 15 мая пройдет два заседания сессии Законодательного собрания области14.05.2019
-15-
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая пройдет два заседания сессии Законодательного собрания области.
Соревнования по скалолазанию прошли в Иркутске в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»14.05.2019
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Соревнования по скалолазанию прошли в Иркутске в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Партпроект дает возможность детям реализовать их спортивный потенциал.
Депутаты ЗС Приангарья поддерживают инициативу об освобождении сельских депутатов от декларирования доходов14.05.2019
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области готовы поддержать инициативу об освобождении от декларирования доходов депутатов сельских поселений, работающих на не освобожденной основе.
Иркутские единороссы в рамках партийной акции планируют высадить в городе 3 тысячи деревьев14.05.2019
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители «Единой России» в рамках всероссийской акции по озеленению городов с мая по октябрь этого года высадят 3 млн деревьев и кустарников. В Иркутске в рамках акции планируется высадить 3 тысячи саженцев.
В Иркутске завершаются дебаты участников праймериз «Единой России»14.05.2019
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 31 избирательном округе Иркутска завершились дебаты участников предварительного голосования «Единой России». В оставшихся четырех округах дебаты пройдут в ближайшие два дня.
Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили вопросы взаимодействия органов власти с казачеством13.05.2019
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы взаимодействия органов власти с казачеством обсудили на рабочей встрече председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол и войсковой атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Иркутской области растет запрос на смену исполнительной власти13.05.2019
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попал в десятку глав регионов РФ, чьи рейтинги упали больше всего за последние полгода.
В думу Иркутска от «Единой России» намерены баллотироваться почти 50 начинающих политиков13.05.2019
Иркутск, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В число 164 кандидатов на выдвижение в думу Иркутска, зарегистрированных оргкомитетом предварительного голосования, вошли 48 представителей партийного кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Сергей Левченко представил в суд документы против депутата думы Иркутска13.05.2019
Иркутск, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на ближайшем заседании в мае рассмотрит заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко о недостоверности сведений о доходах-расходах, представленных депутатом по округу №6 Григорием Резниковым. Вопрос внесут в повестку, поскольку документы, необходимые для рассмотрения заявления, всё-таки были представлены главой региона в ходе судебного заседания 7 мая, сообщает пресс-служба думы.
Правительство Приангарья: правки думы Иркутска в областной антикоррупционный закон противоречат федеральному закону13.05.2019
Иркутск, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательная инициатива думы Иркутска о представлении дополнительных документов к заявлениям губернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномочий депутатов противоречит федеральному закону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сергей Левченко поддерживает идею упрощения декларирования доходов сельских депутатов13.05.2019
2019-05-13-02-48-10
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал законопроект об упрощении декларирования доходов депутатов сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Несколько сотен иркутян поучаствовали в митинге против сити-менеджера08.05.2019
Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Несколько сотен человек собрались 8 мая на митинге против введения института сити-менеджера в Иркутске. Митинг был согласован на 500 человек, по факту занята была вся парковка, расположенная между зданиями бывшего иняза и администрацией города.
Глава Криволукского муниципального образования досрочно сложил полномочия по требованию прокуратуры08.05.2019
Киренский район, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Криволукского муниципального образования досрочно сложил полномочия по требованию прокуратуры. Ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства.
«Диктант Победы» «Единой России» написали около 100 тысяч человек08.05.2019
Москва, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 тысяч человек в России и 23 странах мира присоединились к исторической акции «Единой России» «Диктант Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы.
На праймериз «Единой России» перед выборами в думу Иркутска зарегистрировались 162 кандидата08.05.2019
Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидатами для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в думу Иркутска зарегистрировано 162 человека. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Эксперимент над Иркутском: чем грозит введение сити-менеджмента в областном центре? Мнения экспертов07.05.2019
2019-05-07-15-31-58
Иркутск, 07.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Тема введения института сити-менеджера вместо избранного мэра вновь будоражит Иркутск. 8 мая в областном центре объявлен митинг по этому поводу. Горожане не готовы равнодушно смотреть, как у них отнимают право выбора.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске