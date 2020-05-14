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Политическая жизнь в Иркутской области
15.05.2020

В Приангарье предлагают принять несколько законопроектов в сфере госстроительства и местного самоуправления

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали к принятию члены профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

К принятию в первом и окончательном чтении рекомендован разработанный прокуратурой проект закона «Об административной ответственности за нарушение законодательства об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина». Напомним, закон об установлении данных ограничений вступил в силу в марте 2020 года. Законопроектом об административной ответственности предлагается установить размер штрафа для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Члены комитета рекомендовали принять в первом чтении изменения в закон «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», внесенные группой депутатов. В целях повышения значимости почетной грамоты Законодательного собрания Иркутской области в системе государственных наград региона предлагается расширить круг инициаторов ходатайства о награждении, предоставив такое право не только депутатам областного парламента, постоянным комитетам и комиссиям, но и депутатским фракциям в Заксобрании, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области, а также представительным органам муниципальных районов и городских округов. Депутат Ольга Безродных предложила рассмотреть возможность предоставления права ходатайствовать о награждении не только фракциям, но и депутатским группам областного парламента.

К принятию в первом и окончательном чтении был рекомендован проект областного закона «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года». Предлагается продлить срок представления данных сведений до 1 августа 2020 года включительно.

Парламентарии рассмотрели на заседании также ряд других законопроектов. Так, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области предложила внести изменения в закон «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» и передать полномочия сельских поселений Эхирит-Булагатского района по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на уровень района.

Проектом закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» предусмотрены поправки в закон о представлении сведений о доходах граждан, претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в части дополнения положениями о представлении сведений с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», а также ряд поправок в законы, касающиеся предоставления таких сведений гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности.

Предлагается внести изменения в закон «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в области федерального государственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового контроля». Областной закон приводится в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

К принятию в первом чтении рекомендован проект закона «О порядке предварительного уведомления губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».

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